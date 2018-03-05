6
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - Open Innovations Startup Tour – региональный этап форума инновационных стартапов Фонда "Сколково". Технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатное, программа здесь.

12:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

18:00 - вечеринка Overschool. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь. 

19:00 - NAUTILUS POMPILIUS: праздничный концерт в честь 35-летия группы. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь

19:00  - комедия Мэйо Эннекен "Моя жена - лгунья". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - неделя фестивального кино: "Коммуна" / Kollektivet (2016). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:20 - пресс-подход в рамках торжественного открытия Года добровольца. Дворец творчества и спорта "Пионер", Челюскинцев, 46. Аккредитация по тел.: 68-84-59 (доб. 106), 8-912-999-40-66.

14:00-16:00 - презентация ресурсного центра для волонтеров с опытом. Областной геронтологический центр, пр. Солнечный, 10. Тел.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1857 году верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

В 1900 году в Сан-Франциско нашли мёртвого китайца — начало первой в США эпидемии бубонной чумы.

В 1913 году (по старому стилю 21 февраля) отмечалось 300-летие дома Романовых.

В 1925 году вышел первый номер газеты "Пионерская правда".

В 1938 году в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

В 1967 году дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели.

В1990 году Съезд народных депутатов СССР признал существование всех форм собственности. Земля по-прежнему не признана частной собственностью.

В 2008 году МИД РФ сняло запрет на торгово-экономические и транспортные связи c тогда ещё непризнанной республики Абхазия, установленный в 1996 году.

Теги: повестка
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