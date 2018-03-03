4
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 03 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Волшебный дождик". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00-19:00 - весенний фестиваль шоппинга IGOLKAmarket. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.

11:00 - "Рыжий Чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - обменник для мам. МФЦ "Магеллан", улица 50 лет Октября, 14. Вход свободный.

16:00 - концертная программа "Нана" ("Мама"). ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

18:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - Спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - закрытый показ "Техническая эстетика". Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

19:00 - "Я, Высоцкий Владимир": литературно-музыкальная композиция по мотивам книги Марины Влади "Владимир, или прерванный полёт". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 – спектакль "Женитьба". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1803 году в России вышел "Указ о вольных хлебопашцах", по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.

В 1818 году в Москве открыт бронзовый памятник Козьме Минину и князю Пожарскому, ставший первым в городе.

В 1870 году на Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.

В 1877 году — первый выпуск женщин-врачей в России.

В 1918 году в водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести.

В 1955 году небольшая японская фирма Sony, новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприёмников.

В 1997 году с космодрома Свободный осуществлён первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".

В 2006 году запущен сетевой проект "Одноклассники".

В 2012 году Владимир Путин избран президентом России на третий срок.

Теги: повестка
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