ДЛЯ ВСЕХ
9:15 - мастер-завтрак с Андреем Зубовым: "Медиаполис" – вектор роста медиа-пространства. "Меркюр", улица 50 лет Октября, 14. Подробности, регистрация здесь.
12:00, 14:30 -"Путешествуем по выставке музыкальных картин". Тюменский филармонический оркестр и песочная анимация. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 – #Чёстихи: спектакль-исследование "времени настоящего", когда тебе 20, и кажется, "что говорить, когда всё уже сказано". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Танцы. 4 сезон". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - первый большой сольный концерт группы "Дана Соколова" в Тюмени в рамках тура по городам России "Голос". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ветер в тополях". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. ОЦЗВС "Жемчужина Сибири", тел. 8 (3452) 68-58-71.
11:00 - пресс-конференция "Итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг культуры в 2017 году". Участники: Войнова Наталья - председатель Общественного совета, председатель межрегиональной организации Российского профсоюза работников культуры; Горин Дмитрий - ее зампредседателя совета, директор консалтинговой группы "Союз", Власова Дарья - спикер совета, корреспондент ЗАО "ИА Сибинформбюро". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
15:00 - торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2018". Боровский, ДК "Родонит", улица Октябрьская, 3/1, концертный зал. Тел. (3452) 68-82-00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1949 году завершён первый беспосадочный полёт самолёта вокруг земного шара. Полёт длился 94 часа, а самолёт назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress). Экипаж состоял из 13 мужчин, самолёт-заправщик дозаправлял их самолёт четыре раза.
В 1956 году Марокко получило независимость от Франции.
В 1963 году создано Тюменское линейное речное пароходство на базе Тюменского районного управления речного пароходства, в настоящее время – АО "Обь-Иртышское речное пароходство".
В 1969 году — первый испытательный полёт французского сверхзвукового пассажирского самолёта "Конкорд".
В 1992 году начался вооружённый конфликт в Приднестровье (Молдова).
В 1993 году в Сургуте создан Межправительственный совет СНГ по нефти и газу.
В 2001 году талибы взорвали памятники буддийской культуры.
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