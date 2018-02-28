ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - лекция "Установление Советской власти в Тюмени". Спикер - Александр Петрушин, историк-краевед, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход сводный. Подробности здесь.
19:00 - опера "Севильский цирюльник". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - группа "Пицца". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - заседание Общественной палаты Тюменского района II созыва. Малый зал администрации Тюменского муниципального района, Московский тракт, 115, 5 этаж. Тел.: 8 (3452) 288-717, 8-904-493-10-90.
17:00 - 5 o'clock в мультицентре "Моя территория": о планах на первую половину 2018 года и новых форматах работы мультицентра, улица Ванцетти, 1.
17:00 - пресс-подход с участием артистов Московского театра "Новая опера" - дирижера Евгения Самойлова, солистки Анны Синицыной (меццо-сопрано), а также замдиректора театра Марины Ефановой. Филармония, улица Республики, 34, сцена концертного зала им. Ю.Гуляева, 2 этаж, главный вход. Аккредитация по тел. 8-922-266-22-43 (Елена Крук).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1325 году Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
В 1638 году в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.
В 1692 году в Салеме (Массачусетс) власти обвинили Сару Гуд, Сару Осборн и рабыню Титубу в колдовстве. В последующие месяцы более 150 женщин и мужчин были брошены в тюрьму по аналогичным обвинениям, 19 из них казнены.
В 1790 году состоялась первая перепись населения США. По её итогам в стране проживали 3 929 214 человек, включая и негров-рабов, так как 3/5 последних учитывались при определении числа конгрессменов от каждого штата. Индейцы в переписи не учитывались.
В 1810 году император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.
В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
В 1912 году в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта (высота 460 м).
В 1963 году образован Тюменский моторный завод, сейчас ПАО "Тюменские моторостроители.
В 1993 году создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП.
В 1996 году образован космодром МО РФ "Свободный".
В 2001 году введён полномасштабный визовый режим между Россией и Грузией.
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