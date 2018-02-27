ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:30 - "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Муж на час". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - опера "Травиата". Филармония улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - экскурсия "Халява от Дробунина" - полноценная презентация Тюмени. Все самые главные характеристики города. Акцент делается на те объекты, которых нет ни в одном другом городе России. Отправление: Перекопская, 5. Подробности здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - открытый чемпионат и первенство Тюменской области по боксу. Тел. 8 (3452) 68-58-71 (доб. 116) - ГАУ ТО "ЦСП".
11:00 - торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. ТИУ, улица Мельникайте, 70, актовый зал. Тел. 8-912-386-26-19.
11:00 - пресс-конференция "Перспективы сельхозпредприятия замкнутого цикла в условиях санкции и импортозамещения. Инвестиционная поддержка. Рекордный урожай 2017 года и что с ним делать. Новые тренды на мясном рынке" с участием генерального директора агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
13:00 - пресс-конференция, посвященная проведению регионального этапа Open Innovations Startup Tour. Тюменский технопарк, зал "Сибирь". Аккредитация по тел. (3452) 534-000 (доб.1085), 8-982-945-85-14, e-mail: MatrosovaAA@72to.ru.
18:00 - форум ТРО "Опора России": "ОПОРА собирает друзей". Технопарк, улица Республики, 142.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1922 году объявлена независимость Египта от Великобритании.
В 1935 году американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.
В 1966 году впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.
В 1991 году завершилась Война в Персидском заливе.
В 1998 году - начало вооружённого конфликта, известного как Косовская война.
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