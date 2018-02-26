ДЛЯ ВСЕХ
С 11:00 - выставка-ярмарка "Руки золотые". Выставочный зал, улица Севастопольская, 12. Вход свободный. Подробности здесь.
14:30 - открытая лекция "Сибирское царство" Российской империи XVII-XVIII вв: символы присвоения и сценарии власти". ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59, третий этаж, универсальный читальный зал №2. Вход свободный.
19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Пока я помню, я живу": песни Муслима Магомаева в исполнении Эмиля Кадырова. Филармония улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - "Борьба с онкологическими заболеваниями - приоритетное направление в 2018 году". Участники - главный онколог Тюменской области Владимир Зуев, заведующий сектором развития профилактической медицины департамента здравоохранения Наталья Захарченко; 12:00 - пресс-конференция "Перспективы развития строительной отрасли и реализации жилищных программ в Тюменской области" с участием начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru.
16:00 - торжество в честь 85-летия выдающегося тюменского геолога Ивана Яковлевича Гири в Тюменской областной Думе. В праздничном мероприятии примут участие депутаты облдумы, представители предприятий ТЭК и научных институтов, ветераны геологии. Аккредитация обязательна Заявки на участие в мероприятии от представителей СМИ принимаются до 13:00 по телефону 8-904-497-74-18.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1598 году по решению Земского собора избран на царство Борис Годунов.
В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).
В 1781 году Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.
В 1882 году в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
В 1932 году Джеймс Чедвик открывает нейтрон. За что в 1935 году получает Нобелевскую премию.
В 1990 году Президиум Верховного Совета СССР создал новую должность - президент СССР. В стране законодательно и разгульно началась демократия. Михаил Горбачев войдет в историю как первый и последний президент СССР.
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