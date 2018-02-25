ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - экскурсии "Выдающиеся живописцы Серебряного века", "Нумизматика" и "Археология". Центр коллекций Тюменского музейно-просветительского объединения в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63 (вход со стороны Елецкой). Предварительная запись обязательна - (3452) 45-35 -90, 8-929-266-73-72. Подробности здесь.
19:00 - Валерий Леонтьев. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - квартет La La Band представят программу, до краев набитую культовыми джазовыми стандартами и каверами на известные поп-хиты. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1832 году Польша стала составной частью Российской империи и лишилась собственной армии и сейма.
В 1886 году в Горловке произвели первую в России ртуть.
В 1935 году изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провёл первые испытания устройства "радар" (RAdio Detection And Ranging).
В 1955 году лётчик-испытатель фирмы "Норт Америкэн" Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.
В 1990 году территории Чехословакии начался вывод советских войск.
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