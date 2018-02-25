25
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - CreativeMornings: лекция на тему "Любопытство" с участием спикера Эдуарда Гонгадзе — талантливого артиста, опытного организатора и активного жителя Тюмени. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1.

10:00, 16:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.

10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Сказка про Слона и Крокодила". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Рыжий чулок", 14:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - цирковое представление "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.

12:00 - "Сказка о царе Салтане": Тюменский филармонический оркестр и Владимир Орёл (художественное слово). Филармония, улца Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

12:00 - концертная программа народного хора имени Цыбульского "Парад ансамблей", 14:00 - "Шәжәрә бәйрәме" ("Праздник родословной"), современный татарский национальный семейный праздник. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

17:00 - спектакль "Женитьба". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - Квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - юбилейный концерт Хоровой капеллы. Филармония улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Jazz Street: хиты современной музыки. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

19:00 - "Бригадный подряд". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1930 году в Москве открылся Клуб театральных работников (теперь Центральный дом работников искусств — ЦДРИ).

В 1956 году в ходе XX съезда КПСС Хрущёв выступил с докладом о разоблачении культа личности Сталина.

В 1992 году образовано Российское космическое агентство.

Теги: повестка
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