ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - комедия "Мужчины в тапочках". В ролях - Мария Порошина, Андрей Ильин, Александр Феклистов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
[LNK_2] ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 — заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
12:00 - открытие столярной мастерской в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки". Тел. 8 (3452) 20-16-74 - Ирина Кустова.
13:00 — торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Среди приглашенных: представители правоохранительных органов, Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Тюменский областной совет ветеранов войны и труда, Тюменский областной совет профсоюзов, учащиеся института и колледжа искусств, курсанты ТВВИКУ. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
16:00 - презентация выборов в Студенческий совет Тюменской области. Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45, 4 этаж. Необходима регистрация.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году в Санкт-Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь — Ботанический сад Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН).
В 1828 году заключён Туркманчайский мирный договор между Россией и Персией, завершивший русско-персидскую войну 1826—1828 годов.
В 1848 году в Париже началась буржуазно-демократическая революция, которая привела к свержению Июльской монархии.
В 1921 году в Советской России создан Госплан СССР — государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль выполнения народнохозяйственных планов.
В 1958 году президенты Египта и Сирии подписали акт об объединении двух стран в Объединённую Арабскую Республику.
В 1968 году на острове Ватерлоо открыта советская антарктическая станция "Беллинсгаузен".
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