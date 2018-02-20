ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - праздничный концерт "Служу Отечеству". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Антон Рубинштейн: три сонаты в исполнении ансамбля "Barocco". Филармония, улица республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ "Зови меня своим именем" / Call Me by Your Name" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
[LNK_2] ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - пресс-конференция "Школа медиации: внедрение медиативных технологий (медиации) в практику разрешения и профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов". Приемная Общественной палаты Тюменской области по адресу, улица Котовского, 54. Подробности можно узнать по e-mail: opto-sonko@mail.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1804 году прошли первые успешные испытания паровоза — железнодорожного локомотива на паровой тяге.
В 1811 году Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа — хлора.
В 1872 году император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.
В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.
В 1961 году создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".
В 1965 году в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли "Космос-54", "Космос-55" и "Космос-56".
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