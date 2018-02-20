21
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - праздничный концерт "Служу Отечеству". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Антон Рубинштейн: три сонаты в исполнении ансамбля "Barocco". Филармония, улица республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - кинопоказ "Зови меня своим именем" / Call Me by Your Name" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

[LNK_2] ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - пресс-конференция "Школа медиации: внедрение медиативных технологий (медиации) в практику разрешения и профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов". Приемная  Общественной палаты Тюменской области по адресу, улица Котовского, 54. Подробности можно узнать по e-mail: opto-sonko@mail.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1804 году прошли первые успешные испытания паровоза — железнодорожного локомотива на паровой тяге.

В 1811 году Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им газа — хлора.

В 1872 году император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного Исторического музея.

В 1953 году Джеймс Уотсон и Френсис Крик предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.

В 1961 году создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ "РИА Новости".

В 1965 году в СССР произведён запуск искусственных спутников Земли "Космос-54", "Космос-55" и "Космос-56".

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018