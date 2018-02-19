ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - рок-опера "Юнона и Авось". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Вика Цыганова: "Приходите в мой дом!" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "По ту сторону надежды" / Toivon tuolla puolen" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - последний концерт "Гражданской обороны" в кино. Кинотеатр "ЛазерСинема", улица 2-я Луговая, 30. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - торжественное открытие регионального чемпионата JuniorSkills на базе детского технопарка "Кванториум", проезд Геологоразведчиков, 6а. Координатором выступает Дворец творчества и спорта "Пионер". Дополнительная информация по тел.: 8 (3452) 290-331, 8-905-857-15-14 – Сергей Юрлов, руководитель проектов Дворца творчества и спорта "Пионер".
до 12:00 - аккредитация на на пресс-подход в рамках презентации инвестиционной "Фабрики проектов", спикер - Вадим Шумков (мероприятие пройдет 20 февраля в Технопарке, начало в 10:00). Информацию с контактными данными (ФИО, издание, телефон) на электронную почту Натальи Плотниковой - PlotnikovaNA@72to.ru или сообщить по телефону: 8 (3452) 55-71-40.
14:00 - рабочая встреча представителей администрации Тюмени и руководителей проекта "Архитектурный образ региона" с участием СМИ. ТИУ, улица Володарского, 38, ауд. 237. Аккредитация в пресс-службе по тел. 8(3452)39-03-30.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1878 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.
В 1938 году закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс-1".
В 1986 году запущена советская орбитальная станция "Мир".
В 2008 году лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики.
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