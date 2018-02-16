ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 - "Масленичный разгуляй" в Ялуторовском остроге, Сретенская площадь, 1. Подробности здесь.
17:00 - круглый стол по вопросам природоохранного направления добровольчества в Тюмени. Городская библиотека, улица Луначарского, 51. Подробности здесь.
19:00 - "Музыка ночью". Премьера! Спектакль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Метель": музыкально-литературная композиция по повести Пушкина с музыкальными иллюстрациями Свиридова. Даниил Спиваковский (художественное слово) и ансамбль солистов "Русская рапсодия". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Темные времена" / Darkest Hour (2017). Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Любовный старт". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Макс ИвАнов ("Торба-на-Круче"). Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:30 - пресс-подход в рамках третьего очного мастер-класса на тему "Основные принципы финансового учета. Финансовые модели и расчет показателей для принятия управленческих решений". Участники: заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев, постоянный эксперт программы "Бизнес класс" Дмитрий Зайцев, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-982-948-59-69.
10:00 - межмуниципальный семинар "Актуальные технологии создания безопасной интернет-среды". Технопарк, улица Республики, 142. Тел./факс 51-79-50 - Ольга Быстрова.
13:00 - знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман протестирует раздел "Новейшая история России" в мобильном приложении "Открой свою Тюмень" 16 февраля. Его соперники – школьники, студенты ссузов и вузов Тюмени – одновременно с телеведущим будут отвечать на вопросы и по скайпу обсуждать ответы. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1.
13:00 - открытие этнографической выставки-впечатления "Открытый чум". Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, 23 км Ялуторовского тракта. Контактный телефон: 8 (3452) 76-67-67.
16.00 - круглый стол "Проблемы, возникающие при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги: специфика применения упрощенного судопроизводства, проблемы взаимодействия должников и взыскателей с правоохранительными органами". Малый зал гордумы, улица Первомайская, 20.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году провозглашена независимость Литвы от России и Германии. В это же день о своей независимости заявила Кубанская Народная Республика.
В 1919 году коллегия Наркомата юстиции приняла первое постановление об организации вскрытия мощей святых на территории России. Спустя четыре года, в 1923-м, английский археолог Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
В 1968 году в городе Хейливилл начала функционировать первая в США служба спасения — 911.
В 1976 году в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый автомобиль марки КамАЗ.
В 1999 году в Ташкенте (Узбекистан) террористы произвели серию взрывов. В 2001-м в этот же день теракт произошел в Приштине (Косово) — был подорван автобус.
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