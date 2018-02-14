ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 - "Масленичный разгуляй" в Ялуторовском остроге, Сретенская площадь, 1. Подробности здесь.
10:30 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
15:00 - презентация выставки и фотовыставки "Движение Доброй Воли". Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
16:00 - "Диалог на равных" с Ольгой Швецовой на тему "Путь молодежи в политике". Финансово-экономический институт ТюмГУ, улица Ленина, 16, аудитория L300. Подробности здесь.
18:00 - лекция "Император Николай II. Трагедия непонятого самодержца". Амфитеатр музейного комплекса имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Вход бесплатный. Подробности здесь.
19:00 - "Тувинское горловое пение". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Академия смеха", "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кукрыниксы": прощальный тур. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Любовный старт". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - GYPSY JAZZ BAND - яркая, зажигательная, романтичная и доступная музыка. Искрометные гитарные пассажи и джазовые импровизации. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ": "Поправки в закон о долевке: что ждет рынок в 2018 году". Пресс-центр Тюменской областной научной библиотеки, улица Орджоникидзе, 59, 2 этаж. Аккредитацич по тел. 8-912-922-66-71, vlasova_alla@mail.ru
16:00 - торжественное открытие "Шахматной гостиной" в тюменском "Кванториуме". Проезд Геологоразведчиков, 6А. Тел. 68-84-59 (доб. 106), e-mail: pionerinfa@gmail.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1922 году в Гааге открыто первое заседание Международного суда.
В 1947 году вышел указ "О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами".
В 1968 году образован Советский район Ханты-Мансийского национального (с октября 1977 - автономного) округа с центром в р.п. Советский (сейчас город).
В 1953 году вышел первый номер областной комсомольско-молодежной газеты "Тюменский комсомолец" (1991-2004 гг. – областной еженедельник "Наше время").
В 1989 году завершён вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).
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