ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - акция "Музейный понедельник": экскурсия "Тысяча шагов в историю" по фондохранилищу, посвященная Дню защитника Отечества и знакомит с коллекциями "Оружие", "Вооружение", "Нумизматика", "Археология". 18:00 - лекция "Мужские божества в мифологии обских угров" на базе коллекции "Археология" Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Предварительная запись по тел. 8(3452) 45-35-90. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области, 10 км Салаирского тракта, база отдыха "Дружба-Ямал". Контактный телефон: 8-922-476-96-46 - Анастасия Блябликова.
11:30 - экскурсия по кампусу Строительного института ТИУ: музей истории архитектуры и строительства Тюменского края, библиотечного корпуса, спортивного комплекса "Зодчий", конференц-зала, аудитории базовой кафедры ПАО "Газпром нефть". ТИУ, улица Луначарского, 2. Тел.: (3452) 390-330, 89829850605 - Лариса Черепанова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1864 году открыт Московский зоопарк. Он один из старейших зоопарков в Европе и четвёртый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону и Новосибирска.
В 1908 году в Англии опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.
В 1958 году в Китае, в рамках политики Большого скачка, началась масштабная кампания по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Замысел кампании был в уничтожении "четырёх вредителей" — крыс, комаров, мух и воробьёв. Кампания против воробьёв приняла наиболее массовый характер.
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