ДЛЯ ВСЕХ
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018": 11:45 – официальная церемония открытия, 12:00 – VIP забег, 12:15 – старт на дистанции 5 и 10 км, 13:00 – церемония награждения победителей и призеров, 14:30 – официальная церемония закрытия. Места проведения: Тюмень, Рощинское шоссе, 2, стадион Аграрного университета Северного Зауралья; Тобольск, пер. Рощинский, 69, стадион "Тобол"; Ишим, улица Гончарная в пойме старицы Ишимчик, р-он Народного парка; Тюменский район, ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". (Контакты для журналистов: Тюмень – 8 (3452) 51-79-50, 8-982-924-54-33, Юлия Николаевна Богданова, Тобольск – 8 (3456) 25-27-67, 8-982-916-57-37 - Татьяна Витальевна Чупина, Ишим – 8 (34551) 7-27-85, 8-932-328-39-99 - Станислав Богданович Костельный, Тюменский район – 8 (3452) 288-844, 8-902-81-20-040 - Наталья Сергеевна Гладкова).
11:00 - семейный мюзикл "Снежная королева", 15:00 - "Театр изнутри". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00-20:00 - акция "Большой добродень". Центр "Дзержинец", улица Ватутина 6. Подробности здесь.
12:00 - концертная программа "Давайте аплодировать любви". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
14:00 - "Секреты успешной коммуникации": ведущий тренер института современного НЛП Мария Зубкова расскажет вам о том, как достигать своих целей через общение с людьми. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
16:00 - шоу "Фиеста". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "3 в 1" по трем одноактным пьесам "Бубен и утюг", "Скрипка", "Капсула времени". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Эстрадный дивертисмент в Тюменской филармонии, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - LIAF 2018: Лондонский фестиваль анимации: 12 короткометражных мультфильмов - участников фестиваля. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1945 году подводной лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско был потоплен транспорт "Генерал фон Штойбен", при этом погибло более 3600 человек (приводятся следующие числа: погибло 3608, спасено 659 человек).
В 1962 году сбитый над территорией СССР американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля.
В 1990 году советский лидер Михаил Горбачёв, во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, выразил согласие на объединение Германии.
В 1992 году ВВС США начали доставку американской гуманитарной помощи в страны СНГ (операция "Provide Hope") с целью поддержать молодые независимые государства в переходный период становления демократии и перехода к рыночной экономике. В этот день 12 бортов доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции.
В 2009 году над полуостровом Таймыр, на высоте около 800 км, случилось первое в истории столкновение двух неповрежденных космических аппаратов. Один из них принадлежал Космическим войскам России, другой был американским спутником связи.
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