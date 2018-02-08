ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - "Старший сын", 19:00 - "Он, она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00 - музыкальные иллюстрации к повести Пушкина "Метель" - перфоманс, подготовленный творческим коллективом Тюменского государственного института культуры. Музейный комплекс Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
17:00 - открытие персональной выставки Бориса Паромова "Под небом России". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности здесь.
19:00 - "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улийца Олимпийская, 8А. Подробности. билеты здесь.
19:00 - "Мураками". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:30 - LIAF 2018: Лондонский фестиваль анимации: 12 короткометражных мультфильмов - участников фестиваля. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - медиаобед для представителей СМИ и партнеров мероприятия в рамках фестиваля "Пельмени Тюмени 2018". Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, улица Киевская, 63.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1818 году в Петербурге вышла в свет "История Государства Российского" Николая Карамзина. Первые 8 томов были отпечатаны тиражом 3 тысячи экземпляров.
В 1896 году в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошёл первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победу одержал немец Гильберт Фукс.
В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи.
В 1918 году Украина заключила Брестский сепаратный мир с Германией, по которому немецкие войска должны оккупировать Украину.
В 1923 году Совет Труда и Обороны принял постановление "Об организации Совета по гражданской авиации" и "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота". Владимир Ленин подписал постановление о создании Гражданского воздушного флота РСФСР.
В 1931 году российский певец Федор Шаляпин отсудил 10 тысяч франков у Советского коммерческого бюро в Париже за пиратское тиражирование его песен в СССР.
В 1943 году в ходе Харьковская наступательная операция войска 40-й армии Воронежского фронта полностью очистили Белгород от немцев.
В 1948 году в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.
В 2016 году в Абхазии введён запрет на аборты.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru