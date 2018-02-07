ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Соло для часов с боем", "Метод Гренхольма". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Носферату". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. подробности, билеты здесь.
19:00 - Мориц Шотт (орган, Гамбург, Германия). В программе - произведения Баха, Шумана, Мендельсона, Муффата и Брамса. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - LIAF 2018: Лондонский фестиваль анимации: 12 короткометражных мультфильмов - участников фестиваля. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Тюменской областной думы, улица Республики, 52. Подробности здесь.
10:00 - "Job-кафе: "Путь к успеху". Кафе "Ассорти", улица Пермякова, 1. Тел.: 8 (3452) 27-33-67, 8-902-813-43-77 - Светлана Юрьевна Садырина, начальник отдела информационного обеспечения ЦЗН Тюмени и Тюменского района.
11:00 - пресс-конференция "Итоги развития банковской розницы в Тюменской области в 2017 году" с участием управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация по тел.: 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1692 году доктор в американской деревне Сейлем объявляет, что 3 девочки-подростка находятся во власти дьявола. Начало процесса салемских ведьм.
В 1724 году по повелению императора Петра I указом Правительствующего сената учреждена Российская академия наук.
В 1837 году произошла дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.
В 1904 году Япония напала на Российскую империю у Порт-Артура. Начало русско-японской войны. Ночью, до официального объявления войны, 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. В результате атаки на несколько месяцев были выведены из строя два лучших русских броненосца ("Цесаревич" и "Ретвизан") и бронепалубный крейсер "Паллада".
В 1905 году открылись первые в России курсы для обучения журналистов, организованные профессором Л.Е. Владимировым по примеру зарубежных учебных заведений. Осенью 1905 из-за революционных событий курсы прекратились.
В 1910 году в США основана организация бойскаутов (англ. "Boy Scouts of America").
В 1918 году основан Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили — старейшее высшее учебное заведение Грузии.
В 1931 году состоялось торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.
В 1948 году официально создана Корейская народная армия.
В 1956 году в Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса (Даблдекер) "Рутмастер", ставшего символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире.
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