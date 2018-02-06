ДЛЯ ВСЕХ
13:00 - "Страница 2. Путешествие по России" - музыкально-литературная программа для младших школьников; 15:00 - Иван Тургенев "Лазурное царство" - для старших школьников. Филармония, улица Республики, 43. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся" - яркая и драматичная история любви и расплаты за нее. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - мастер-класс от олимпийского чемпиона Алексея Ягудина на льду катка "Звездный полюс" в рамках проекта "Легенды спорта – детям!" Площадка у ТРЦ "Сити Молл" улица Чаркова, 60. Подробности здесь.
20:30 - автограф-сессия с олимпийским чемпионом, чемпионом Мира и Европы, заслуженным мастером спорта России, российским фигуристом Алексеем Ягудиным. 21:00 - закрытый показ фильма "Лёд" в кинотеатре "Атмос Синема". ТРЦ "Сити Молл", улица Чаркова, 60. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание круглого стола "Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей и молодежи в информационном пространстве". Облдума, улица Республики, 52.
10:00 - награждение лучших работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Тюмени, руководителей и специалистов органов и учреждений, волонтеров и наставников подростков "группы особого внимания". Администрация, улица Первомайская, 20.
10:30 - выполнение норм ВФСК ГТО в рамках XX Спартакиады профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017-2018 учебный год. Легкоатлетический манеж. Контактный телефон: 8 (3452) 68-58-71, доб.115 - Марина Викторовна Волковицкая, специалист по спорту ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий".
15:00 - торжество по случаю 95-летия гражданской авиации. Драмтеатр, улица Республики, 129.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании, Национальный союз женских обществ организовал первое массовое шествие, вошедшее в историю как Марш грязи, поскольку более чем трём тысячам женщин пришлось идти в холод по разбитым улицам Лондона от Гайд-парка до Эксетер-Холла.
В 1941 году спущена на воду советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка К-55.
В 1981 году в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших — 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru