ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - День открытых дверей в кардиоцентре для будущих врачей - старшеклассников, студентов медуниверситета и медколледжа. Зарегистриоватсья на мероприятие можно здесь или по почте cardio-news@mail.ru (с указанием ФИО, курса и места обучения).
18:30 - Fail Conference: горячие ошибки ИТ-компаний и советы как их избежать из первых уст". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности, регистрация здесь.
20:00 - комедия ужасов "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - презентация проекта "Персональный стипендиат" и экскурсия для студентов медвуза в МСЧ "Нефтяник", улица Юрия Семовских, 8, стр. 1. Аккредитация по телефону +7 922 266 94 32 - пресс-секретарь Марина Науменко, marketing@clinica72.ru
15:00 - День открытых дверей в кардиоцентре для будущих врачей - старшеклассников, студентов медуниверситета и медколледжа. Тюменский кардиологический научный центр, улица Мельникайте, 111, второй этаж, большой конференц-зал. Аккредитация по тел (3452) 68-76-84; Елена Гущина – 8-922-423-56-29.
16:00 - торжественное открытие IX городского межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018". Колледж искусств ТГИК, ул. Республики, 152.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1936 году в Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры. Открывал игры Адольф Гитлер.
В 1948 году венгерский физик Золтан Бай впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.
В 2000 году в ходе второй чеченской войны взят Грозного российской армией. Исполняющий обязанности Президента РФ Владимир Путин объявил о завершении операции по освобождению столицы республики.
В 2004 году произошёл мощный взрыв в вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" московского метро. Погиб 41 человек, ранено более 250. В организации взрыва были обвинены чеченские террористы.
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