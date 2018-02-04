5
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:00-12:00 - проект для людей старшего поколения "Новое время". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1а. подробности здесь.

19:00 - сибирский дуэт баянистов "Sib-duo". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - пресс-конференция "О целях социально-экономического развития России на период 2018 - 2024гг. в рамках Всероссийской пресс-конференции партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" с участием облдепутатов Владимира Пискайкина и Сергея Морева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1943 году вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

В 1946 году вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе". Юридически зафиксировал переход Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР. Польше возвращались часть территорий, в том числе Белостокская область.

В 1987 году с космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2. Экипаж: Юрий Романенко и Александр Лавейкин.

В 1989 году начал вещание британский 24-часовой новостной телеканал Sky News.

В 2001 году на станции московского метро "Белорусская-кольцевая" сработало взрывное устройство.

Теги: повестка
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