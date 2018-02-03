ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Озорной Гусенок", 11:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". Театральная студия "Здесь хорошо". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бармалей", 14:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирк "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 12. Билеты здесь.
12:00 - семинар "Азбука здоровья" В. Синельникова. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакли "Ветер в тополях", "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - струнный квартет солистов ТФО. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Полина Гагарина. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1719 году Пётр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
В 1931 году в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
В 1935 году пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
В 1945 году в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и её последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский вопрос и обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, США. Сталин соглашается с тем, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 38-й параллели).
В 1976 году в Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 000 человек.
В 1990 году в Москве состоялась 300-тысячная демонстрация в поддержку демократических реформ и отмену 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей политическую монополию КПСС.
В 2004 году запущен Facebook.
В 2009 году атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французская Le Triomphant столкнулись на глубине в Атлантике. На обеих субмаринах находилось около 250 членов экипажа и по 16 ядерных боеголовок на каждой. К счастью для всех, никто не пострадал. Британскую подлодку отбуксировали в порт с вмятинами на корпусе, а французская с поврежденным обтекателем гидролокатора дошла сама.
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