ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". Театральная студия "Здесь хорошо". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Морозко". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - митинг-концерт, приуроченный к началу Зимних Олимпийских игр. На Цветном бульваре выступят ведущие творческие коллективы Тюмени и известные спортсмены, среди которых олимпийцы, а также призеры чемпионатов мира и Европы. С 11:30 - городской праздник "Россия в моем сердце": мастер-класс по скандинавской ходьбе, турнир по хоккею в валенках, веселые старты, соревнования по биатлону и шорт-треку, показательные выступления фигуристов и еще много всего интересного и полезного.
11:00-14:00 - "Онкопатруль". Онокологи и эндокринолога в ТРЦ "Кристалл" проведут совместный профилактический осмотр. Подробности здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - Фотоклуб по субботам. Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Вход свободный. Подробности здесь.
15:00 - "Золотая труба" – один из самых молодых профессиональных коллективов города. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
16:00 - цирк "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 12. Билеты здесь.
18:00 - спектакли "Ромео & Джульетта", "Фантазии Фарятьева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Фестиваль творчества "В.Высоцкий. Посвящается..." ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
в 1930 году Хо Ши Мином и другими эмигрантами в Китае на конференции в Гонконге основана Коммунистическая партия Вьетнама, в результате объединения Индокитайской коммунистической партии и Коммунистической партии Аннама, а также некоторых членов Индокитайской коммунистической лиги.
В 1966 году АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
В 1972 году метель в Иране привела к гибели 4000 людей.
В 1994 году - первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле был совершён Сергеем Крикалёвым на шатле "Дискавери", в рамках космического полёта STS-60.
В 2014 году в московской школе № 263 раздалась стрельба: ученик 10 класса расстрелял учителя и двоих полицейских. Это первый случай стрельбы в школах в России.
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