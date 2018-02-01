ДЛЯ ВСЕХ
10:00 -20:00 - продажа филармонических абонементов со скидкой. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. подробности, билеты здесь.
12:00 - тематическая программа "Сталинград – символ Победы и памяти" в Центре культуры и искусства "Современник". Всех пришедших ожидают краткий исторический экскурс, тематические видеокадры и художественные номера.
19:00 - "Пикник" с новой программой "Искры и канкан". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Иван Демьян и группа "7Б". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент" улица Олимпийская, 8А. подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": " Горе-творец" / The Disaster Artist (2017) . Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00-20:00 - всероссийская акция по продаже билетов в филармонию в преддверии концертного сезона 2018/2019. Тел. 8-922-266-22-43 - Елена.
14:00 - торжественное открытие Первенства России по баскетболу среди юниоров 2001 г.р. и моложе сезона 2017-2018. СОК "Здоровье". Контактный телефон: 8 (3452) 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Александровна Карзакова, заместитель директора ГАУ ТО "ОСШОР", 8-982-927-93-25 - Азалия Азатовна Курманалиева, специалист по связям с общественностью ГАУ ТО "ОСШОР".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1238 году - разорение Москвы Батыем.
В 1589 году учреждено патриаршество в Москве, в 1620 году в этот же день образована Сибирская епархия.
В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.
В 1919 году состоялось ткрытие первого рабочего факультета в Москве.
В 1924 году во время Зимних Олимпийских игр в Шамони основана Международная федерация лыжного спорта.
В 1943 году — капитуляция немцев под Сталинградом. Окончание Сталинградской битвы. В этот же день президиум Верховного Совета СССР утвердил медаль "Партизану Отечественной войны" I и II степени.
В 1945 году митрополит Алексий (Симанский) был избран Патриархом Московским и всея Руси на первом Поместном соборе Патриаршей Церкви (не обновленцев) после 1918 года.
В 1946 году Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР.
В 1959 году на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибла тургруппа, возглавляемая Игорем Дятловым.
В 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов подписал "Указ о частной собственности на землю", согласно которому каждый узбекский гражданин имеет право получить в пожизненное пользование участок земли площадью до 500 гектаров.
В 2009 году выведен на околоземную орбиту исследовательский и телекоммуникационный спутник Ирана "Омид" ("Надежда"), первый запущенный самостоятельно. РН Сафир-2 ("Посланник").
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