ДЛЯ ВСЕХ
10:00 -20:00 - всероссийский старт продаж филармонических абонементов. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
19:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": "Леди Бёрд" / Lady Bird (2017). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - вечеринка "Ретро ФМ". Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00-20:00 - всероссийская акция по продаже билетов в филармонию в преддверии концертного сезона 2018/2019. Тел. 8-922-266-22-43 - Елена.
11:00 - турнир по функциональному многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет-2018". Поселок Богандинский, ДЮСШ №2, спорзал, улица Ломоносова, 2б. тел. 8-922-488-68-88 - Роман Алексеевич Луняшин, инструктор-методист центра "Аванпост".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1819 году киргизы Большой Орды вступают в подданство России.
В 1865 году в США отменено рабство.
В 1893 году Томас Эдисон открывает первый в мире киносъёмочный павильон, "Чёрная Мария".
В 1918 году патриарх Тихон выпустил обращение к Советской власти и послание к верным чадам Русской Православной Церкви, в котором впервые прозвучали анафематствования в адрес безбожников и большевиков.
В 1923 году в Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открывается первая в СССР сберегательная касса.
В 1930 году вышло постановление ЦИК и СНК СССР "О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством". Начало массовой коллективизации.
В 1953 году 50 основных дамб Голландии размываются волнами Северного моря. Тонет 1835 человек, 72 жителя этих мест эвакуированы, 43000 сооружений подвергаются разрушению или полностью уничтожаются.
В 1958 году запускается в космос первый американский спутник. Это произошло после успешных запусков двух советских спутников, состоявшихся 4 октября и 3 ноября 1957 года.
В 1994 году вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.
В 2000 году из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.
В 2009 году состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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