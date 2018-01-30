31
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - фестиваль творчества "Поём Высоцкого..." ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) . Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 -  пресс-конференция "О результатах работы прокуратуры Тюменской области по укреплению законности, защите прав и свобод граждан в 2017 году" с участием заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.

15:00 - заседание комитета областной думы по социальной политике, улица Республики, 52.

17:00 - открытие "Мультицентра" для детей и подростков с РАС. Областной центр "Семья", проезд Геологоразведчиков, д. 14а. Тел. 8 (3452) 20-16-74 - Ирина.

17:00 - официальная церемония открытия выставки художников Татарстана. Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Аккредитация по тел. 8-912-391-59-08  - Богданова Ирина Сергеевна.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1714 году Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.

В 1864 году в Москве открывается для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" — московский зоопарк.

В 1921 году началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.

В 1943 году нацисты уничтожили гетто в Пружанах.  Вэто же день фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам.

В 1990 году в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) открылся первый McDonald’s в СССР.

В 1992 году состоялся первый выпуск российского ток-шоу "Тема".

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018