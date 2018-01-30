ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - фестиваль творчества "Поём Высоцкого..." ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) . Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "О результатах работы прокуратуры Тюменской области по укреплению законности, защите прав и свобод граждан в 2017 году" с участием заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.
15:00 - заседание комитета областной думы по социальной политике, улица Республики, 52.
17:00 - открытие "Мультицентра" для детей и подростков с РАС. Областной центр "Семья", проезд Геологоразведчиков, д. 14а. Тел. 8 (3452) 20-16-74 - Ирина.
17:00 - официальная церемония открытия выставки художников Татарстана. Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Аккредитация по тел. 8-912-391-59-08 - Богданова Ирина Сергеевна.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1714 году Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.
В 1864 году в Москве открывается для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" — московский зоопарк.
В 1921 году началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.
В 1943 году нацисты уничтожили гетто в Пружанах. Вэто же день фельдмаршал Паулюс сдался под Сталинградом советским войскам.
В 1990 году в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) открылся первый McDonald’s в СССР.
В 1992 году состоялся первый выпуск российского ток-шоу "Тема".
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