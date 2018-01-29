30
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 29 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

15:00, 19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": "Форма воды" / The Shape of Water (2017). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:40 - пресс-тур по строящимся социальным объектам: школа в "Суходолье", детский сад в "Тюменском-2" и школа в мкр "Ямальский-2". Отъезд транспорта от здания Главного управления строительства Тюменской области, улица Некрасова, 11. Обязательна аккредитация по телефонам: 49-01-22, 8-982-940-97-17.

11:00 - пресс-конференция "Об итогах проведения в 2017 году в Тюменской области Года экологии" с участием начальника управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии Тюменской области Александра Рейна. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.

11:00  - заседание комитета областной Думы по государственному строительству и местному

самоуправлению, улица Республики, 52.

17:00 - бал молодых педагогов. ДК Нефтяник, улица Полины Осипенко, 1. Тел.: 29-79-13, 8-982-906-96-66 - Надежда Сизова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1868 году в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

В 1930 году осуществлён запуск первого в мире радио-зонда для исследования атмосферы, изобретённого советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

В 1943 году в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании "Аурул" произошёл выброс в Дунай более 100 тыс. кубометров тяжёлых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мёртвой рыбы, а катастрофу окрестили "вторым Чернобылем".

Теги: история , повестка
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