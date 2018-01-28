ДЛЯ ВСЕХ
19:00, 21:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", Республики, 165А. Подробности, регистрация здесь.
19:30 - неделя фильмов - номинантов на "Оскар 2018": "О теле и душе" / Testről és Lélekről (2017, фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1710 году в Российской империи выходит указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Русская Православная Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом.
В 1833 году в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.
В 1886 году — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине)
В 1919 году конгрессом США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков.
В 1932 году на горьковском заводе "рождается" полуторка — первый грузовой автомобиль "ГАЗ-АА".
В 1960 году создана первая искусственная почка.
В 2000 году в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате "Однорукий бандит" (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).
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