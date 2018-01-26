ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Дюймовочка", 11:00 - "Не хочу быть собакой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - заседание киноклуба: просмотр документальных фильмов Дмитрия Сидорова "За счастьем" и "Взгляды. Феноменология". Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Вход свободный.
18:00 - спектакль "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт жестового пения "Как птицы". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Вход свободный. подробности здесь.
18:15 - бесплатная предконцертная беседа с музыковедом Надеждой Коваленко для тех, кто в 19:00 идет на вечерний концерт Тюменского филармонического оркестра и Никиты Борисоглебского (скрипка). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ретроспектива Федерико Феллини: "Восемь с половиной" / Otto e mezzo (1963)
21:30 - "Рим" / Roma (1972). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году — начало гражданской войны в Финляндии.
В 1944 году в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.
В 1945 году освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).
В 1967 году заключён международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия.
В 1983 году закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан (53,85 км, Хонсю — Хоккайдо).
В 2009 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.
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