января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - презентация 11 тома "Бессмертный тыл" информационно-биографического издания "Труженики сельского хозяйства Земли Тюменской". Областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный (для журналистов  - Богданова Наталья Владимировна, тел. 565-300 (доб. 3061); Голева Радмила Вячеславовна, тел. 565-300 (доб. 3063)).

11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

12:00 - концертно-развлекательная программа "От Рождества до Крещенья". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

19:00 - спектакль "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Неделя фильмов Фрэнсиса Форда Копполы: "Апокалипсис сегодня" (1979). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер", подробности, билеты здесь; 20:00 - театральный проект "Открытая сцена", подробности, билеты здесь. Драмтеатр, улица Республики, 129. 

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:00 - пресс-конференция, посвященная празднованию 70-летия тюменской геологии. Участники: заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина, генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра Анатолий Брехунцов. Аккредитация  по телефону: +7-922-397-67-43.

18:25 - церемония вручения межрегиональной премии в области политики и бизнеса "Итоги года Урала и Сибири - 2017". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Аккредитация до 18:00 25 января. Телефоны для связи по вопросам аккредитации: Надежда Плотникова +7(912) 221-01-41, Юлия Кочарина: +7 (912) 000-09-46.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1510 году Псков был присоединен к Москве. Ликвидирована последняя независимая республика на Руси.

В 1788 году в Австралию прибыли переселенцы из Европы. Флотилия из 11 британских кораблей под командованием капитана Артура Филиппа доставила на побережье залива Порт-Джэксон первую партию английских ссыльных уголовников — 578 мужчин и 220 женщин. Эти люди, а также более 300 военных и чиновников основали первое на Зеленом континенте поселение европейцев, получившее название Сидней, по фамилии британского министра внутренних дел.

В 1886 году немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорани

В 1914 году поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан "Илья Муромец" — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского на русско-балтийском вагонном заводе.

В 1918 году Владимир Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.

В 1924 году постановлением 2-го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.

В 1950 году провозглашена Республика Индия, бывшая на протяжении 200 лет колонией Англии. 

В 1968 году одновременно бесследно исчезают израильская подводная лодка "Даккар" (65 членов экипажа на борту) и французская "Минерва", находившиеся в 1000 миль друг от друга в Средиземном море.

В 1983 году выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.

В 2000 году в Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра. А в Москве прошел обмен грамотами о ратификации Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии в Кремле. С этого момента договор формально вступил в силу.

Теги: повестка
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