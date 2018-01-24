ДЛЯ ВСЕХ
11:00-20:00 - #ЗАЧЕТныймузей - музейный комплекс имени Словцова приглашает студентов из настоящего, прошлого и будущего отметить День российского студенчества. Улица Советская, 63, подробности здесь.
11:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 -выставка "Титаник. Катастрофа века". Архивы, версии – факты. Подводные и исторические фотографии. Музей-усадьба Колокольниковых, улица Республики, 18 (для журналистов тел. 8 (3452) 46-49-63).
15:00 - фильм-концерт "Русская частушка". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
19:00 - бесплатная лекция "История казачества". Александр Ярков представит свой оригинальный взгляд на историю казачества, затронув генезис, идеологические аспекты и современное состояние казачьей субкультуры в России. Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Подробности здесь.
19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129.
19:00 - фестиваль творчества "Читаем Высоцкого..." ДК "Нефтяник" улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фильмов Фрэнсиса Форда Копполы: "Крестный Отец" (1972). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00, 23:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - визит главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. Круглый стол. Подписание соглашения о сотрудничестве. ОКБ №1, Патрушево, улица Юрия Семовских, 10. Тел. 8-912-992-81-68.
10:15 - открытие учебного Центра на базе ОКБ № 1, торжественная церемония и открытие телемоста с учебно-демонстрационным центром GE Healthcare в Москве, улица Энергетиков, 26. Тел. 8-912-992-81-68.
11:00 - заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам; 14:00 - заседание комитета по экономической политике и природопользованию, улица Республики, 52.
8:00 -13:00 - акция "День донора" на Тюменской областной станции переливания крови по улице Энергетиков, 35. Побеседовать с организатором акции и ее участниками можно в 12:00.
16:00 - заседание Общественной молодежной палаты 4 созыва при думе Тюменского района. Московский тракт, 115, большой зал.Тел. 8 (3452) 288-868 - Андрей Кайзер.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1658 году губернатор Нового Амстердама (первоначальное название Нью-Йорка) запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений.
В 1701 году в Москве основана школа математических и навигацких наук - первое вартиллерийское, инженерное и морское училище, историческая предтеча и предшественник всей современной системы инженерно-технического образования России.
В 1763 году указом Екатерины II учреждён Генеральный штаб Вооружённых сил Российской империи.
В 1858 году впервые исполнен "Свадебный марш" Мендельсона.
В 1878 году русской торпедой потоплен турецкий пароход (первый в мире случай потопления судна торпедой). В Лейденском университете в этот день открылась первая в мире кафедра теоретической физики.
В 1918 году на III Всероссийском съезде Советов принята "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа" - конституционный акт Советской республики, законодательно закрепивший завоевания Октябрьской революции и провозгласивший основные принципы и задачи социалистического государства.
В 1943 году Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
В 1964 году в США запущен спутник "Эхо-2", установивший спутниковую связь между США и СССР.
В 1991 году в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
В 2004 году на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".
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