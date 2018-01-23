ДЛЯ ВСЕХ
16:00, 20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фильмов Фрэнсиса Форда Копполы: "Дракула Брэма Стокера" (1992). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - пресс-тур - презентация нового Центра лучевой диагностики. Радиологический центр, улица Юрия Семовских, 12. Тел. 8-912-992-81-68 - Александра Малыгина.
10:00 - заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям, улица Республики, 52, кабинет № 521.
16:00 – открытие выставки "Михаил Пришвин: художник слова, искатель правды". На событии будут присутствовать: старший научный сотрудник Дома-музея Пришвина в Москве Яна Гришина, профессор ТюмГУ Наталья Дворцова, заслуженные учителя РФ Лидия Русакова (председатель совета директоров образовательных учреждений Тюмени) и Галина Синицына, студенты и школьники. "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Тел.: 46-13-10, 8-909-736-73-42 - Гульнара Геннадьевна Демчук
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1919 году вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны.
В 1924 году начались первые зимние Олимпийские игры.
В 1931 году в Москве основан театр "Ромэн", самый старый из ныне действующих цыганских театров.
В 1984 году выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
В 1988 году произошла катастрофа Як-40 под Нижневартовском, погибли 27 человек.
В 2011 году в московском аэропорту Домодедово совершен теракт, в результате которого погибли 37 человек, более ста получили ранения.
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