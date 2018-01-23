ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - тематическое занятие "Знакомство с культурой народов Севера: традиции, праздники, обряды". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - "Крещенский вечер с оркестром". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26. Вход свободный.
19:30 - Неделя фильмов Фрэнсиса Форда Копполы: "Бойцовая рыбка" (1983). Fabric lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". Драмтеатр, улица Респу4блики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 пресс-конференция "Внесение изменений в Закон Тюменской области "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области". Новации нормативно-правового регулирования в сфере охоты" с участием начальника Госохотуправления Тюменской области В. Щепелина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 75-21-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
13:30 - пресс-подход, посвященный организации детского отдыха в 2018 году. Участники: Ольга Кузнечевских, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития, Лариса Шилова, президент Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления, Галина Суховейко, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху". "Олимпийская ребячка", Тюменский район, 42 км автодороги "Тюмень – Каменка - граница Свердловской области", Ирбитский тракт.
16:00 - заседание общественной комиссии по развитию городской среды. В повестке – несколько вопросов: подведение итогов благоустройства за 2017 год, обсуждение концепции благоустройства сквера имени Льва Ровнина и другие. Сразу после заседания состоится брифинг, где руководители управ административных округов расскажут о работе в 2017-м и планах на 2018 год в рамках реализации программ по благоустройству зелёных уголков, парков и скверов, детских и спортивных площадок. Администрация города, улица Первомайская, 20, каб. 804.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1556 году произошло землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.
В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.
В 1895 году члены норвежской экспедиции стали первыми в мире людьми, ступившими на берег Антарктиды.
В 1924 году решено построить мавзолей Ленина в Москве.
В 1950 году Иерусалим провозглашён столицей Израиля. Город с более чем 3,5-тысячелетней историей центр трёх религий — иудаизма, христианства и ислама и являет собой смешение памятников истории, культур и народов с огромным количеством достопримечательностей.
В 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе Триест опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров.
В 1973 году произошло извержение вулкана Ельдфетль на острове Геймаей, Исландия. Вулканические пепел и лава покрыли почти весь остров, что создало новую почти естественную гавань и расширило территорию острова на 20%.
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