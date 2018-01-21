ДЛЯ ВСЕХ
10:00-17:00 - персональная выставка голубей Юрия Неёлова - около 600 птиц, а также мини-контактный зоопарк. Экспозиция посвящена 100-летию комсомола. Выставочный зал, улица Севастопольская, 12. Вход бесплатный.
11:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00 - "Загадки природы", 11:00 - "Зайкина избушка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Умная собачка Соня", 14:00 - "Шесть блюд из одной курицы" (18+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - заключительная лекция образовательной программы специального проекта "Работа никогда не завершается" IV Уральской индустриальной биеннале: "Как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности". Ее проведет куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина. Музейный комплекс имени И.Я. Словцова, улица Советская, 63.
16:00 - Рождественский благотворительный бал. ДК "Нефтяник", улица Полины ОСипенко, 1. Подробности здесь.
17:00 - спектакль "Здесь был Вася!" Современная театральная притча, рассказанная одним актером в эстетике стрит-арт театра. Актерская импровизация, гротеск, интерактивные элементы и физический театр сочетаются с документальной историей, острым шокирующим воздействием и социально-философским контекстом материала. Квартира "50", улица Полины Осипенко, 81. Регистрация и бронь здесь.
19:00 - Jazz Street Trio: акустический концерт. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь и по тел. +7-922-042-00-26.
18:00 - спектакль "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1775 году в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.
В 1945 году в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.
В 1954 году в США на верфи в Гротоне (Коннектикут), была спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус". В свое первое плавание она вышла почти через год.
В 1984 году в Англии впервые в мире рождается тройня, зачатая в пробирке.
В 2001 году Верховный суд Китайской Народной Республики объявляет, что, согласно новым законодательным актам, "кража, покупка или разглашение государственных секретов" через Интернет отныне приравнивается к государственной измене и карается смертной казнью.
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