ДЛЯ ВСЕХ
14:30 - "Карнавал животных" - дневной концерт для старших школьников. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - трагикомедия "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Это Тюмень, детка!" по материалам книги "Тюмень с улыбкой" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Ла Ла Лэнд" (2016). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - Вечер историй с Николаем Дробуниным "Как менялись границы нашего региона в 16-20 вв.". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
До 14:00 - аккредитация на пресс-подход по детскому отдыху с участием замгубернатора Тюменской области, директор департамента социального развития - Ольги Кузнечевских, президента Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления Ларисы Шиловой, исполнительного директора Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху" Галины Суховейко. мероприятие состоится 23 января в 13:30 в "Олимпийской ребячке". Для журналистов будет организован транспорт. Тел. (3452) 50-21-70.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1903 году объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
В 1938 году американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
В 1992 году 99 % населения Южной Осетии на референдуме проголосовало за отделение от Грузии.
В 2001 году в этот день американский президент Билл Клинтон отменил введённые в 1999 году экономические санкции против Югославии, Юлия Тимошенко освобождена от должности вице-премьера Украины в связи с привлечением её к уголовной ответственности, в Бельгии разрешено употребление и хранение марихуаны, а в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.
В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона. В этот же день Ирина Слуцкая впервые в истории стала 7-кратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.
В 2011 году в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.
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