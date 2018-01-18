ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - лекция "Опыт подготовки и экспонирования выставки "Александровский дворец в царском селе и Романовы". Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный. Обязательна предварительная запись по тел. +7 (3452) 45-35-90.
18:00 - лекция "Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках". Спикер - Кирилл Алексеев, глава образовательных программ Музея Москвы. Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская,63. Вход свободный.
19:00 - лекция "Дорусская Тюмень". Александр Ярков, доктор исторических наук, профессор ТюмГУ. Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20. Вход свободный.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Хорошее время" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:30 - брифинг о главных культурных событиях музейного пространства Тюменской области в 2017 г. Итоги рабочего визита Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ) России. Спикеры - директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас, генеральный директор "Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Место проведения: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова, улица Советская, 63. Аккредитация по тел. 50-76-79 - Екатерина Старокорова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1654 году состоялась Переяславская рада, на которой принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
В 1925 году вышел первый номер журнала "Новый мир".
В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.
В 1963 году основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
В 1983 году подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.
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