17
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 16 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - встреча для арт-волонтеров творческого добровольческого движения города Тюмени. В программе: знакомство участников, ближайшие мероприятия и планы на месяц, неформальное общение. Центр "Дзержинец", улица Ватутина, 6/1. Регистрация, подробности здесь.

19:00 - бесплатный мастер-класс по технике квилинг "символ года" от Еврошколы, а также фотосессия с хаски. ТРЦ "Остров", 3 этаж, улица Федюнинского, 67. Подробности здесь.

19:30 - Неделя фестивального кино: "Мама!" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 -  неформальная встреча с руководителем "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Марией Трофимовой, улица Сакко, 30, тел. 7 (3452) 56-89-72.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1773 году британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересёкшим Южный полярный круг.

В 1920 году в Советской России официально отменена смертная казнь.

В 1945 году Варшава освобождена частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.

В 1991 году многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию "Буря в пустыне".

В 2001 году евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.
Родились

Теги: повестка
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