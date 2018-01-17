ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - встреча для арт-волонтеров творческого добровольческого движения города Тюмени. В программе: знакомство участников, ближайшие мероприятия и планы на месяц, неформальное общение. Центр "Дзержинец", улица Ватутина, 6/1. Регистрация, подробности здесь.
19:00 - бесплатный мастер-класс по технике квилинг "символ года" от Еврошколы, а также фотосессия с хаски. ТРЦ "Остров", 3 этаж, улица Федюнинского, 67. Подробности здесь.
19:30 - Неделя фестивального кино: "Мама!" (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - неформальная встреча с руководителем "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Марией Трофимовой, улица Сакко, 30, тел. 7 (3452) 56-89-72.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1773 году британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересёкшим Южный полярный круг.
В 1920 году в Советской России официально отменена смертная казнь.
В 1945 году Варшава освобождена частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.
В 1991 году многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию "Буря в пустыне".
В 2001 году евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.
Родились
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru