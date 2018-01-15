ДЛЯ ВСЕХ
19:30 - Неделя фестивального кино: "Черный уголь, тонкий лед" (2014). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12.00 - открытие выставки "Штрихи к истории Союза журналистов Тюменской области". Выставка расположена в фойе большого зала регионального парламента и в ИВК, информационно-выставочном комплексе. Тюменская областная дума, улиц Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1582 году в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма (южнее Пскова), между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор — перемирие сроком на 10 лет; один из дипломатических актов, завершивших Ливонскую войну 1558—1583. Русское государство отказалось от Лифляндии и Эстляндии в пользу Речи Посполитой.
В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro".
В 1919 году Бостон затопило патокой после того, как в бостонском районе Норт-энд взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна сахаросодержащей жидкости пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Жертвами затопления стал 21 человек, ещё 150 попали в больницы.
В 1973 году вооружённые силы США прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама.
В 2006 году вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества.
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