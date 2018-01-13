13
января

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 января 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 16:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00 - мюзикл "Снежная королева". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Рождественские встречи в Тюмени", 15:00 - зимняя "Гармония". ДК "Нефтяники", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Орган по имени Солнце". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

16:00 - "Империя Хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00, 21:00 - "Играй, Стасик!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Старый Новый год с Иоганном Штраусом". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Старый Новый год в Cover pub Ё-Бург от свердловских рокеров MarieL'. Все музыканты - действующие актёры театров, улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1703 году в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета, а в 1992 году в честь этого события был учреждён День российской печати.

В 1813 году русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова перешли Неман и, вступив в герцогство Варшавское, начали освобождение Европы от Наполеона.

В 1874 году в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.

В 1944 году решением Ленгорисполкома возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда, в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту.

В 1953 году в Советском Союзе начались аресты по так называемому "делу врачей".

Теги: история , повестка
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