ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - заключительный концерт рождественского фестиваля авторского абонемента маэстро Антона Шароева "Христианское Благоговение". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - NOVA - шипучий коктейль, состоящий из разных видений новой отечественной синтезаторной музыки, едет покорять Тюмень! "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 (ежедневно до 15 января) - волонтеры ТРБФ "Старшее поколение" в образах Деда мороза и Снегурочки вручат новогодние подарки одиноким пожилым людям и инвалидам. Контактный телефон: 8 (3452) 51-77-05 - Ирина Богунова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1943 году началась операция "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
В 1945 году Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
В 1967 году впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд - профессор психологии Калифорнийского университета, специалист в области профессиональной ориентации.
В 1998 году подписан протокол о запрете клонирования человека.
В 2005 году мыса Канаверал запущен космический аппарат "Deep Impact", предназначенный для изучения кометы Темпеля 1. Аппарат впервые в истории сбросил на комету зонд, который протаранил её поверхность, предварительно сфотографировав её с близкого расстояния.
В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.
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