ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 13:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - "Морозко". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 15:00 - "Новогодний теремок", 11:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Снежная королева"; 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт "Квинтет Славы Токарева: Инструментальный джаз". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1818 году в Англии впервые в бою были использованы боксерские перчатки.
В 1861 году в Российской империи вышел первый номер журнала "Вокруг света" - старейшего русского, советского и российского научно-популярного и страноведческого журнала, который издается и до сих пор.
В 1943 году трое советских офицеров под белым флагом пересекли передний край немецкой обороны под Сталинградом и вручили командующему 6-й армией Фридриху Паулюсу ультиматум с требованием капитуляции. Всем пленным гарантировались медицинская помощь, "нормальное питание", сохранение знаков различия и наград и личных вещей. На просьбу Паулюса предоставить ему свободу действий Гитлер ответил решительным отказом. В 1946 году, давая показания на Нюрнбергском процессе, фельдмаршал Паулюс скажет: "Советская стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским, хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательство — исход битвы на Волге, в результате которого я оказался в плену, а также то, что все эти господа сидят здесь на скамье подсудимых".
В 1977 году в столице СССР городе Москве осуществлена серия террористических актов.
В 1988 году закончился бой девятой роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка у высоты 3234, начавшийся накануне. Высоту защищали 39 советских военнослужащих, их атаковали от 200 до 400 моджахедов. В результате двенадцатичасового боя захватить высоту им не удалось. К трем часам ночи у советских солдат почти закончились боезапасы и они были готовы вызвать огонь на себя. В критический момент подошёл разведвзвод с боеприпасами, что позволило перейти в контратаку и окончательно решило исход боя. Моджахеды поняли, что эту гору им взять не удастся. Забрав раненых и убитых, они стали отходить. В девятой роте погибло шестеро десантников, двадцать восемь получили ранения, из них девять тяжёлые.
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