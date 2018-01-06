ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 13:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 -
спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Кот в сапогах"; 12:00, 15:00 - "Приключения в Изумрудном городе". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - спектакль "Дюймовочка". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - концертная программа "Рождественская круговерть". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
12:00, 15:00 - Юрий Куклачев с программой "Новогодняя сказка". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00-15 и 17:00-18:00 - рождественские уличные игровые программы на Цветном бульваре. Сказочные герои приглашают самых маленьких жителей города и их родителей в настоящее новогоднее путешествие, где их ожидают невероятные приключения, мастер-классы по супербыстрому скатыванию с горок, игры-танцы, традиционный хоровод вокруг елочки, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, сладкие подарки и конкурс фотографий от партнеров мероприятия.
11:00, 14:00 - "Морозко", 15:00, 16:30 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "Орган по имени Солнце". В исполнении Марии Блажевич Бах, Брункер, Букстехуде, Григ, Видор, Люлли, Михель, Моцарт, Пахельбель, Цой. 19:00 - "Старый Новый год с Иоганном Штраусом". Филармония, улицца Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Попади в книгу рекордов". Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1813 году издан манифест Александра I об окончании Отечественной войны.
В 1838 году Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал, как работает его электромеханический пишущий телеграф, ставший известным в мире как "аппарат Морзе".
В 1896 году состоялась премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.
В 1934 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге) на заводе имени Козицкого выпущены первые советские телевизоры "ТК-1".
В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР. Она показала: численность населения в СССР - 170 млн человек.
В 1978 году Государственный секретарь США Сайрус Вэнс передает правительству Венгрии корону Иштвана Святого.
В 2000 году американские ученые впервые клонировали быка.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru