ДЛЯ ВСЕХ
20:00 - "Глинтвейн Пати" на катке "Звездный полюс" у ТРЦ "Сити Молл". Пришедшим обещают уютный вечер под нежную музыку с горячими напитками. Подробности здесь.
22:00 - вечеринка в Калифорнийском стиле BOWER (18+). Играть для вас в эту ночь будут ZODIAK и KAMANTRU. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81, четвертый этаж. Подробности тут, купить билеты можно здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. Ранее год начинался 25 марта.
В 1751 году напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.
В 1785 году вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register. В 1788 году переименована в The Times.
В 1839 году в Санкт-Петербурге выпущен первый номер журнала "Отечественные записки".
В 1858 году первые русские почтовые марки поступают в обращение на всей территории Российской империи.
В 1863 году В США Авраам Линкольн издал манифест об освобождении рабов.
В 1874 году в России вышел Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.
В 1932 году открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — "ГАЗ").
В 1944 году в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.
В 1947 году новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа - десятикратная деноминация рубля.
В 1993 году Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.
В 1998 году в России вновь введена в обращение копейка в ходе деноминации.
В 1999 году евро введён в безналичных расчётах. Спустя ровно три года, в 2002-м, - и в наличных расчётах.
В 2006 году председательство в "Большой восьмёрке" перешло к России. В этот же дениь в нашей стране началась муниципальная реформа.
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