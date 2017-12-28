ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Бэби среда. Мир изнутри"; 18:00 - спектакль "Сундучок Деда Мороза". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:30 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 16:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 11:00 - "Морозко"; 19:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 13:00, 16:00 - "Снежная королева", 14:00 - "Коза-Дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
15:00 - "На крыльях синей птицы". Юные исполнители вокального и оригинального (циркового) жанров, ораторского искусства - участники отборочного тура Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" в Москве. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
16:00 - игровая программа, 17:00 - музыкальная сказка "Семь волшебных шкатулок Золушки". Дворец "Пионер", улица Челюскинцев, 46). Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1699 году (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь. "О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa".
В 1708 году Указом Петра I территория Российской империи разделена на 8 губерний.
В 1768 году Екатерина II ввела в оборот бумажные денежные знаки.
В 1958 году из Уголовного кодекса РСФСР изъято понятие "враг народа".
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