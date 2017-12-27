ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:30, 15:30 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 15:00 "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "ПольМориаДа": бесконечное притяжение музыки. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - новогодний вечер с джаз оркестром "Золотая труба". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль "Стасик, играй!" - новогодний подарок Тюменского Большого драматического театра всем поколениям своих зрителей. Улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы тюменского отделения ОНФ в 2017 году. Основные задачи, озвученные на "Форуме Действий" Общероссийского народного фронта "Россия устремленная в будущее". Сопредседатели регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат, Александр Пересторонин, Евгений Семеняко, руководитель РИК Александр Заболотских, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Татьяна Соснина, руководитель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Тюменской области, куратора проекта ОНФ в Тюменской области "Генеральная уборка" Сергей Сахаров. Аккредитация по тел. 3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru
17:30 - пресс-тур в экопарк "Затюменский", посвященный запуску освещенной лыжной трассы. Принять участие в пресс-туре планируют директор Департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин и директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин. Лыжная база ТюмГУ, улица Барнаульская, 41. Аккредитация по тел. 55-77-11, 8-909-741-09-58 или по почте: YurkovecNS@72to.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1869 году в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.
В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рёнтген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.
В 1985 году введён в эксплуатацию Новосибирский метрополитен.
В 1999 году Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.
В 2014 году в Яванском море потерпел катастрофу Airbus A320 компании Indonesia AirAsia, погибли 162 человека.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru