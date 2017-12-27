28
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 17:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:30, 15:30 - спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:00, 15:00 "Новогоднее настроение"; 11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "ПольМориаДа": бесконечное притяжение музыки. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - новогодний вечер с джаз оркестром "Золотая труба". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

20:00 - спектакль "Стасик, играй!" - новогодний подарок Тюменского Большого драматического театра всем поколениям своих зрителей. Улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Итоги работы тюменского отделения ОНФ в 2017 году. Основные задачи, озвученные на "Форуме Действий" Общероссийского народного фронта "Россия устремленная в будущее". Сопредседатели регионального штаба ОНФ в Тюменской области  Ольга Ройтблат, Александр Пересторонин, Евгений Семеняко, руководитель РИК  Александр Заболотских, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Татьяна Соснина, руководитель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Тюменской области, куратора проекта ОНФ в Тюменской области "Генеральная уборка" Сергей Сахаров. Аккредитация по тел. 3452) 59-52-47, моб.: 8-922-397-67-43, E-mail: manager@t-l.ru

17:30 - пресс-тур в экопарк "Затюменский", посвященный запуску освещенной лыжной трассы. Принять участие в пресс-туре планируют директор Департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин и директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин.  Лыжная база ТюмГУ, улица Барнаульская, 41. Аккредитация по тел. 55-77-11, 8-909-741-09-58 или по почте: YurkovecNS@72to.ru

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1869 году в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка.

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рёнтген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1985 году введён в эксплуатацию Новосибирский метрополитен.

В 1999 году Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.

В 2014 году в Яванском море потерпел катастрофу Airbus A320 компании Indonesia AirAsia, погибли 162 человека.

Теги: повестка
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