ДЛЯ ВСЕХ
Предновогодние гулянья - 14:00 - театрализовано-игровое представление "Новый год идет по свету", улица Утешевская, 23; 16:00 -"Самая добрая ёлка". Матмасы, улица Пражская, 27; 18:00 - концертно-развлекательная программа у ДК "Водник". Подробности здесь.
12:00 - новогодний фестиваль "Зимние забавы в Затюменском". Горки от 1,5 до 6 метров (со стороны Центра зимних видов спорта ТюмГУ (район ул. Барнаульской), веселые старты, мастер-классы по лыжам, футбол и полевая кухля. Парк Затюменский.
10:00 - "Бэби среда. Космическое путешествие". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
10:00 - "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "День рождения Снегурочки"; 15:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00, 17:00 - мюзикл "Снежная королева"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-Дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - новогоднее шоу "Империя хищников". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - премьера спектакля "СемьЯ" от театр-студии "Быть". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Подробности, билеты здесь.
13:30, 16:00 - "Новогодний сундучок для Настеньки". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Красная шапочка" - интерактивный спектакль для детей от 3 лет. В главной роли звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
14:00 - новогодний концерт белорусских коллективов "В ожидании чуда". ДНК "СТроитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
19:00 - Рождественская встреча с ансамблем Per aspera ad Astra. Барочная музыка, эстрадно-джазовые обработки популярной классики и музыкальные сюрпризы. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Бальзаминов". МТЦ "Космос". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1777 году капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открыли остров, который 2 января Кук называет островом Рождества.
В 1914 году - негласное перемирие на Западном фронте Первой мировой войны. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Войска обеих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что иногда даже играли между собой в футбол.
В 1942 году вышел Приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы "Ё".
В 1951 году Ливия провозглашена независимым суверенным государством — Соединённым Королевством Ливия во главе с королём Идрисом I.
В 1982 году совершил первый полёт опытный образец военно-транспортного самолёта Ан-124 "Руслан".
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