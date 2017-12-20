21
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 20 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 13:00, 16:00 - мюзикл "Снежная королева" для всей семьи. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

10:00, 12:00 - "Новогодний теремок", игровая программа и мини-спектакль для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк", 6+. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - открытые лекции - Алиса Прудникова: "Современное искусство в регионах". Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63.

19:00 - "Великие романтики, или Музыка сердца". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - Новогоднее кино: классика, хиты и альтернатива - "Самолетом, поездом, автомобилем" (1987). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.

10:30 - открытие спортивного комплекса "Боровский". Тюменский район, пос. Боровский. Тел. (3452) 288-868 -  Андрей Кайзер.

11:00 - награждение победителей V областного

фестиваля-конкурса детского творчества учреждений дошкольного образования "У колыбели таланта". Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.

Рабочая поездка губернатора в Ялуторовск. В программе - открытие новой производственной линии фабрики "Кураж", посещение инвестиционных объектов. Аккредитованные СМИ.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1913 году в нью-йоркской газете "New York World" опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

В 1937 году состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов".

В 1965 году в СССР произведён запуск малого военного спутника "Космос-101". Ровно через год, в 1966 году, - успешный запуск межпланетной станции "Луна-13". В
1968 году США осуществил успешный запуск космического корабля "Аполлон-8" — первый пилотируемый полёт вокруг Луны. В 1984 году СССР успешно запустил станцию Вега-2 для исследования планет солнечной системы. А в 2009-м в этот день с Байконура запущен пилотируемый корабль "Союз ТМА-17".

В 1991 году - упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".

Теги: повестка
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