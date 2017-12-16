17
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

17:45 16 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:30, 15:30 - "Мишуткина елка"; 10:00 - абонемент "Новогодний": спектакли "Космическая ёлка" и "Новогодние приключения Алисы". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 12:00 - спектакль "Новогоднее настроение". Таетр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - Тюменский киберспортивный форум и финал турнира по пяти дисциплинам: DOTA 2, CS:GO, FIFA, Hearthstone, Tekken 7. Технопарк, улица Республики, 142.

12:00 - "Однажды сбудутся мечты!" Праздничная программа лучших творческих коллективов обновлённого "Центра культуры и Творчества "Тюмень". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

14:00 – Фестиваль Дениса Мацуева. Стипендиаты фонда "Новые имена"; 19:00 - концерт оркестра "Виртуозы Москвы" и Дениса Мацуева. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Split Second Collective - полтора часа отборной "черной" музыки в стиле Funk, Rhythm-n-Blues и Soul. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - новогодний утренник для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья ТГОО "Особый ребёнок". Банкетный холл "Зефир", улица Авторемонтная, 8 строение 12.

16:00 - Дни еврейской культуры в Тюменской области. Синагога, улица Кирова, 44. Контактный телефон: 8-961-208-62-33 - Игорь Евгеньевич Варкин, председатель региональной еврейской национально-культурной автономии Тюменской области "Адар"; 8-922-476-96-46 — Анастасия Блябликова, пресс-секретарь Комитета по делам национальностей Тюменской области.

17:00 -"Снежный кадетский бал". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Необходима аккредитация: 8-922-263-36-58 - Евгений Проводенко.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1903 году состоялся первый полёт самолёта братьев Райт.

В 1926 году проведена первая всесоюзная перепись населения.

В 1933 году в СССР введена уголовная статья за мужеложство.

В 1959 году в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.

В 1998 году США и Великобритания начали военную операцию против Ирака "Лиса пустыни".

Теги: повестка
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