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декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

15:54 11 декабря 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Как системно зарабатывать на криптовалюте?": мастер-класс Bitcoin & Blockchain проводит Виталий Белков - предприниматель, инвестор, трейдер и активный участник популяризации криптовалюты. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.

19:00 - дискуссионный бар в "Спасской": Врубель VS Кандинский. Ресторан "Дягилев", улица Ленина, 2а. Подробности здесь.

19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Бутылочная ракета" (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание Совета при  облдуме по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области; награждение победителей конкурса "Лучший отряд "Юные друзья полиции". ТОД, малый зал, улица Республики, 52.

14:00 - открытие в облдуме фотовыставки "Белая земля", посвященной образованию Югры и Ямала. Выставочное пространство третьего-пятого этажей думы, улица Республики, 52.

15:00 - сдача новогоднего спектакля "Мишуткина елка". Тюменский театр кукол (малый зал). Свои вопросы можно будет задать режиссеру спектакля Сергею Кузину. Аккредитация по телефону: 8-922-266-22-43 - Елена Крук.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1911 году столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

В 1917 году произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции: близ альпийского городка Сен-Мишель-де-Морьен потерпел крушение и загорелся воинский эшелон. Погибли около 700 французских солдат, возвращавшихся с итальянского фронта.

В 1941 году от фашистских захватчиков освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

В 1991 году РСФСР денонсирует Союзный договор 1922 года и отзывает депутатов из Верховного Совета СССР.

В 1993 году всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.

В  2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Теги: повестка
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