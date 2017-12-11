ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Как системно зарабатывать на криптовалюте?": мастер-класс Bitcoin & Blockchain проводит Виталий Белков - предприниматель, инвестор, трейдер и активный участник популяризации криптовалюты. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - дискуссионный бар в "Спасской": Врубель VS Кандинский. Ресторан "Дягилев", улица Ленина, 2а. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Бутылочная ракета" (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Совета при облдуме по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области; награждение победителей конкурса "Лучший отряд "Юные друзья полиции". ТОД, малый зал, улица Республики, 52.
14:00 - открытие в облдуме фотовыставки "Белая земля", посвященной образованию Югры и Ямала. Выставочное пространство третьего-пятого этажей думы, улица Республики, 52.
15:00 - сдача новогоднего спектакля "Мишуткина елка". Тюменский театр кукол (малый зал). Свои вопросы можно будет задать режиссеру спектакля Сергею Кузину. Аккредитация по телефону: 8-922-266-22-43 - Елена Крук.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1911 году столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
В 1917 году произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции: близ альпийского городка Сен-Мишель-де-Морьен потерпел крушение и загорелся воинский эшелон. Погибли около 700 французских солдат, возвращавшихся с итальянского фронта.
В 1941 году от фашистских захватчиков освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.
В 1991 году РСФСР денонсирует Союзный договор 1922 года и отзывает депутатов из Верховного Совета СССР.
В 1993 году всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федерации.
В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru