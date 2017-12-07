ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - ретропроект "Мы вместе!" В концерте участвуют Михаил Муромов, Сергей Чумаков, Алиса Мон, Светлана Лазарева, Алексей Зардинов, Светлана Разина (экс-Мираж), гр. "Божья Коровка", гр. "Унесенные Ветром", специально приглашенные гости из Италии MARCELLO MA и трибьют-шоу ADRIANO CELENTANO ROBERTO NOE. СК "Дворец спорта", улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ансамбль танца "Вереск" собирает друзей. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Одолжите тенора". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности. билеты здесь.
19:00 - музыкально-поэтическая программа "КвАРТирник". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.
19:00 - III Всероссийский студенческий кинофестиваль "XXI век". ТИУ, улица Мельникайте, 70. Вход бесплатный. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Отель "Гранд Будапешт"" (2014). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - вечеринка "Письмо Деду Морозу". Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ежегодный открытый форум "Молодежь Тюмени-2017. "От идеи - к успеху!" Тел.: 8 (3452) 51-79-50, 8-982-924-54-33 - Юлия Богданова, начальник отдела по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий "ТГМЦ".
15:00 - Тотальный диктант по правилам дорожного движения. Большой зал Тюменской областной Думы, улица Республики, 52.
7-8 декабря - конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области по номинации "Лучший пожарный". Тюменский учебный центр ФПС, 10-й км Салаирского тракта, дом 6а, кор. 1. Тел. 8-922-481-52-76, (3452) 590-492.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1941 году 20-я армия освободила Красную Поляну, ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный немецкой армией.
В 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.
В 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.
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