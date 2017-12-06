ДЛЯ ВСЕХ
14:00 - мюзикл для детей "Новогодние приключения Белоснежки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Мисс Тюмень 2017. "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лекция "Робинзон и "робинзоны" в Тюмени и Тобольске". Лектор - Владимир Полищук, член Союза журналистов России и совета краеведческого клуба "Тюменская старина". Музей "Усадьба Колокольниковых", улица Республики, 20.
19:00 - гала-концерт "Десять мировых оперетт". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фильмов Уэса Андерсона: "Королевство полной луны" (2012). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Рабочая поездка губернатора в Голышмановский район. Агрокомплекс ДАМАТЕ - открытие молочно-товарного комплекса ООО "Тюменские молочные фермы". Аккредитация СМИ в пресс-службе губернатора.
Федеральный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" УФО. Номинация ""Лучший инженер-электроэнергетик" пройдет в ТИУ (Мельникайте, 70); "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" – в Медгороде (Барнаульская, 32). Контактный телефон: пресс-секретарь департамента ЖКХ ТО Лариса Епишева - (3452) 55-69-93; специалист по связям с общественностью "Станции скорой медпомощи Ирина Бердюгина - (3452) 45-22-09, 8-922-480-92-12, 8-922-070-38-08; пресс-секретарь департамента труда и занятости населения ТО Оксана Белова - (3452) 55-61-19, 8-919-953-80-58.
7-8 декабря - конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области по номинации "Лучший пожарный". Тюменский учебный центр ФПС, 10-й км Салаирского тракта, дом 6а, кор. 1. Тел. 8-922-481-52-76, (3452) 590-492.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1877 году Томас Эдисон продемонстрировал граммофон.
В 1926 году компания "Electrolux Servel" выпустила на прилавки США первый холодильник для дома. Он работал на газу.
В 1941 году Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор.
В 1944 году в Чикаго принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
В 1988 году случилось страшное землетрясение в Армении. Погибло более 50 тысяч человек. Часть республики превратилась в развалины. Вся страна пришла на помощь пострадавшим. Землетрясение в Армении было силой 6,9 балла по шкале Рихтера. Полностью разрушены Спитак и Ленинакан (на 80%), нескольких городов и деревень.
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